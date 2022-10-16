Як би важко не було: мешканка Маріуполя пояснила, чому евакуація така важлива

Маріуполь - українське місто, яке досі страждає від окупації російських загарбників. Лілії разом з маленькими дітьми вдалось виїхати з міста Марії на початку березня. Жінка розповіла, чому не варто ігнорувати можливість евакуації тим, хто залишається близько до лінії фронту.

З початку повномасштабної війни Маріуполь став одним із міст, яке російські загарбники намагались стерти постійними обстрілами та атаками. І досі місто залишається під тимчасовою окупацією, тому тема евакуації для мешканців прифронтових зон є дуже важливою. Переселенка з Маріуполя Лілія розповіла у рамках проєкту СВОЇ 24 каналу, чому не варто ігнорувати можливість виїхати з небезпечних областей.

Повну історію Лілії про виїзд з оточеного міста з маленькими дітьми читайте тут

Хочу сказати людям, які ще не наважилися залишити свій будинок, своє місто – не бійтеся! Не бійтеся йти вперед, не бійтеся залишити те, що зараз маєте. Попереду на вас чекають хороші й добрі люди, які допоможуть. Зробити перший крок завжди непросто, – наголошує жінка.

Спалені будинки у Маріуполі / телеграм "Я – Мариуполь"

Вона додає, що зараз життя у Вінниці відрізняється від того, яким було у рідному місті, де Лілія прожила 34 роки. Але вона не вагається, що прийняла рішення рятувати свою родину.

Як би важко зараз нам не було, ми жодного дня не пошкодували, що це зробили. Діти мають свободу вчитися, розвиватися. Для таких як ми організовують безплатно майстер-класи, безплатний сімейний відпочинок у таборах, відвідування спортивних занять та тих, які розвивають. Нас прийняло тут і місто, і люди. Так, це не таке місто, в якому ми звикли жити. Але це добре місце, де є чудові люди, життя, сміх, свобода, – ділиться вона.

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