Як безпечно жити й зоні бойових дій: 15 важливих кроків

Чимало українців зараз проживають у зонах бойових дій чи біля них. І вкрай важливо знати, як поводитися на цих територіях. Дивіться нижче відеоінструкцію.

Наочну інструкцію розробили Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідний ролик з'явився на сторінці відомства у Facebook.

І ще: Що робити, якщо втратили чи вкрали телефон: важлива інструкція

Як безпечно жити й зоні бойових дій

Будьте зібраними.

Не панікуйте.

Не реагуйте на можливі провокації.

Завжди носіть з собою документ, який посвідчує особу.

Майте при собі записи про групу крові та можливі проблеми зі здоров'ям.

Не носіть одяг, що може нагадувати військову форму.

Не показуйте військовим нічого, що може бути схожим на зброю.

Намагайтеся перебувати поза роботою та житлом якомога менше часу.

Оминайте місця скупчення людей.

Не стійте біля військової техніки.

Не підбирайте покинуту зброю чи боєприпаси.

Уникайте конфліктів та не повідомляйте про свої плани малознайомим людям.

Пам'ятайте, де розташовані найближчі укриття.

Якщо чуєте постріли чи вибухи, одразу ховайтеся в укриття.

Читайте також: Обережно, виплати від ООН, ЄС і навіть НАТО: нові шахрайські схеми