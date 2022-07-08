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Як безпечно жити й зоні бойових дій: 15 важливих кроків

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Як безпечно жити й зоні бойових дій - фото 1
Як безпечно жити й зоні бойових дій / liga.net

Чимало українців зараз проживають у зонах бойових дій чи біля них. І вкрай важливо знати, як поводитися на цих територіях. Дивіться нижче відеоінструкцію.

Наочну інструкцію розробили Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідний ролик з'явився на сторінці відомства у Facebook.

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Як безпечно жити й зоні бойових дій

  • Будьте зібраними.
  • Не панікуйте.
  • Не реагуйте на можливі провокації.
  • Завжди носіть з собою документ, який посвідчує особу.
  • Майте при собі записи про групу крові та можливі проблеми зі здоров'ям.
  • Не носіть одяг, що може нагадувати військову форму.
  • Не показуйте військовим нічого, що може бути схожим на зброю.
  • Намагайтеся перебувати поза роботою та житлом якомога менше часу.
  • Оминайте місця скупчення людей.
  • Не стійте біля військової техніки.
  • Не підбирайте покинуту зброю чи боєприпаси.
  • Уникайте конфліктів та не повідомляйте про свої плани малознайомим людям.
  • Пам'ятайте, де розташовані найближчі укриття.
  • Якщо чуєте постріли чи вибухи, одразу ховайтеся в укриття.

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