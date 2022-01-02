Як безпечно їздити на новорічні свята: поради від МОЗ

Варто розуміти, що новорічні свята – період підвищеної небезпеки. Тож потрібно бути максимально обережними, коли ви сідаєте за кермо, щоб відвідати своїх рідних і близьких. Ловіть кілька порад, які можуть врятувати ваше життя.

Як пише Центр громадського здоров'я, варто пам'ятати, що погодні умови додають небезпеки на дорозі. Але не лише на них варто звертати свою увагу перед тим, як сідати за кермо.

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Важлива статистика: Патрульна поліція розповіла, що з 1 січня до 30 листопада 2021 року в Україні сталося 170 972 ДТП. Причини дорожньо-транспортних пригод: перевищення безпечної швидкості, керування транспортом у стані сп’яніння, порушення правил проїзду пішохідних переходів, виїзди на смугу зустрічного руху та ін.

Статистика свідчить про те, що вам потрібно бути максимально обережними. Навіть якщо ви – упевнений водій, завжди варто бути готовим до ситуацій, які можуть виникнути на дорозі.

Як безпечно їздити на новорічні свята

Контролюйте швидкість, з якою ви їдете, це зменшує ризик ДТП;

Не сідайте за кермо, якщо випили чарку – це в рази підвищує ризик аварії та часто – із тяжкими наслідками, навіть невелика доза алкоголю може вплинути на самопочуття й реакцію;

Не відволікайтеся на гаджети за кермом – реакція водія знижується на 50% під час використання телефона;

Не нехтуйте пасками безпеки – пристібатися треба пасажирам як на передньому, так і на задньому сидіннях;

Для перевезення дітей в автомобілях обов'язково використовуйте автокрісла – це значно зменшує ризик травм у дітей;

Пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти мають так само виконувати правила дорожнього руху, адже вони є найбільш незахищеними на дорозі;

Вчіться надавати домедичну допомогу та майте в авто сучасну аптечку. У разі ДТП це може допомогти зменшити ризик важких наслідків від отриманих травм;

Перевіряйте технічний стан транспортних засобів та дорожньої інфраструктури.

У ЦГЗ закликають святкувати безпечно, а також відповідально кермувати транспортним засобом. І нехай свята запам'ятаються яскравими емоціями. Цього бажаємо вам і ми!

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