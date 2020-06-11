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Як безпечно водити під час зливи: корисні поради для водіїв

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Дорога під час дощу надзвичайно небезпечна - фото 1
Дорога під час дощу надзвичайно небезпечна

Дощ – то така зараза, яка може виникнути нізвідки. І що ж робити, якщо він застав вас за кермом? Звичайно ж, можна припаркуватися десь на узбіччі та перечекати, але це не найкращий варіант. Розповідаємо вам, як безпечно добратися додому у зливу!

Ці поради вбережуть не лише ваші нерви, а й можуть врятувати ваше життя.

До теми: Лист щастя за перевищення швидкості: як виглядає постанова, яку отримують водії

Збавте швидкість і збільште дистанцію

Мокра дорога підступна тим, що поведінка машини начебто не змінюється, що притупляє пильність водія, хоча насправді зчеплення шин з асфальтом значно погіршується. Особливо при початку дощу: на полотні утворюється милка плівка з пилу і паливно-мастильних матеріалів. Через якийсь час її змиє з дороги, але при перших краплях слід знизити швидкість і збільшити дистанцію у півтора-два рази. Уникайте різких маневрів, аби ваш автомобіль не занесло.

Пригальмуйте - фото 409599
Пригальмуйте

Тримайтеся середнього ряду

Як правило, шосе має невеликий нахил для відведення води. Тому з краю полотна калюжі завжди глибші, ніж у центрі. Проблема з калюжами в тому, що ніколи не знаєш, що знаходиться на дні. Щоб не в'їхати колесом у відкритий колодязь або глибоку яму, їх краще об'їжджати. Якщо це неможливо – збавте обороти до розумного мінімуму: "врізавшись" у воду на повному ходу, запросто можна позбутися бампера. Виїхавши з калюжі, кілька разів натисніть і відпустіть на педаль гальма, щоб просушити диски – в іншому випадку ефективність гальм буде знижена.

Намагайтесь дотримуватися середнього ряду - фото 409598
Намагайтесь дотримуватися середнього ряду

Уникайте руху у заповненій водою колії – це підвищує ризик аквапланування: протектор не встигає видавити з-під автомобіля воду, машина "спливає" і починає ковзати по воді, наче по льоду. Пам'ятайте, чим ширші шини, тим вищий ризик аквапланування. Якщо ви відчуваєте, що "попливли", ні в якому разі не крутіть кермом і різко не гальмуйте: просто відпустіть педаль газу і чекайте, коли машина сповільниться і знову "потоне".

Вимкніть круїз-контроль, увімкніть кондиціонер

Хоча "круїз" – це безсумнівну зручність у далекій дорозі, не варто довіряти йому в дощ: намагаючись підтримати постійну швидкість, електроніка може занадто різко загальмувати машину на спуску або прискорити на підйомі, що спровокує занесення. Ще одна "електрична" карта: якщо під час дощу починають пітніти вікна, увімкніть кондиціонер (навіть якщо і без нього прохолодно) – він швидко висушить повітря в салоні, і пітнява зникне.

Круїз-контроль може підвести вас у погану погоду - фото 409597
Круїз-контроль може підвести вас у погану погоду

Прилаштуйтесь за кимось і будьте уважні

Уночі в дощ вас може засліпити близький розряд блискавки або світло зустрічної машини; у сильну зливу видимість настільки знижується, що на кілька секунд можна навіть втратити орієнтацію. Якщо це сталося, не панікуйте: увімкніть аварійні вогні і, утримуючи машину на прямій, плавно скиньте швидкість до 40-30 км/год. Коли знову зорієнтуєтесь, добре подумайте, чи варто продовжувати поїздку або краще перечекати дощ на узбіччі? Якщо виберете перше, пам'ятайте, що значно простіше йти по трасі "другим номером", орієнтуючись по стоп-вогнях машин, які рухаються попереду вас.

Прилаштуйтесь за кимось на дорозі - фото 409596
Прилаштуйтесь за кимось на дорозі

Бережіть себе та будьте уважними за кермом. Пам'ятайте про те, що мокра дорога не пробачає хизувань та нехтування правил безпеки!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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