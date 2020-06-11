Як безпечно водити під час зливи: корисні поради для водіїв

Дощ – то така зараза, яка може виникнути нізвідки. І що ж робити, якщо він застав вас за кермом? Звичайно ж, можна припаркуватися десь на узбіччі та перечекати, але це не найкращий варіант. Розповідаємо вам, як безпечно добратися додому у зливу!

Ці поради вбережуть не лише ваші нерви, а й можуть врятувати ваше життя.

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Збавте швидкість і збільште дистанцію

Мокра дорога підступна тим, що поведінка машини начебто не змінюється, що притупляє пильність водія, хоча насправді зчеплення шин з асфальтом значно погіршується. Особливо при початку дощу: на полотні утворюється милка плівка з пилу і паливно-мастильних матеріалів. Через якийсь час її змиє з дороги, але при перших краплях слід знизити швидкість і збільшити дистанцію у півтора-два рази. Уникайте різких маневрів, аби ваш автомобіль не занесло.

Пригальмуйте

Тримайтеся середнього ряду

Як правило, шосе має невеликий нахил для відведення води. Тому з краю полотна калюжі завжди глибші, ніж у центрі. Проблема з калюжами в тому, що ніколи не знаєш, що знаходиться на дні. Щоб не в'їхати колесом у відкритий колодязь або глибоку яму, їх краще об'їжджати. Якщо це неможливо – збавте обороти до розумного мінімуму: "врізавшись" у воду на повному ходу, запросто можна позбутися бампера. Виїхавши з калюжі, кілька разів натисніть і відпустіть на педаль гальма, щоб просушити диски – в іншому випадку ефективність гальм буде знижена.

Намагайтесь дотримуватися середнього ряду

Уникайте руху у заповненій водою колії – це підвищує ризик аквапланування: протектор не встигає видавити з-під автомобіля воду, машина "спливає" і починає ковзати по воді, наче по льоду. Пам'ятайте, чим ширші шини, тим вищий ризик аквапланування. Якщо ви відчуваєте, що "попливли", ні в якому разі не крутіть кермом і різко не гальмуйте: просто відпустіть педаль газу і чекайте, коли машина сповільниться і знову "потоне".

Вимкніть круїз-контроль, увімкніть кондиціонер

Хоча "круїз" – це безсумнівну зручність у далекій дорозі, не варто довіряти йому в дощ: намагаючись підтримати постійну швидкість, електроніка може занадто різко загальмувати машину на спуску або прискорити на підйомі, що спровокує занесення. Ще одна "електрична" карта: якщо під час дощу починають пітніти вікна, увімкніть кондиціонер (навіть якщо і без нього прохолодно) – він швидко висушить повітря в салоні, і пітнява зникне.

Круїз-контроль може підвести вас у погану погоду

Прилаштуйтесь за кимось і будьте уважні

Уночі в дощ вас може засліпити близький розряд блискавки або світло зустрічної машини; у сильну зливу видимість настільки знижується, що на кілька секунд можна навіть втратити орієнтацію. Якщо це сталося, не панікуйте: увімкніть аварійні вогні і, утримуючи машину на прямій, плавно скиньте швидкість до 40-30 км/год. Коли знову зорієнтуєтесь, добре подумайте, чи варто продовжувати поїздку або краще перечекати дощ на узбіччі? Якщо виберете перше, пам'ятайте, що значно простіше йти по трасі "другим номером", орієнтуючись по стоп-вогнях машин, які рухаються попереду вас.

Прилаштуйтесь за кимось на дорозі

Бережіть себе та будьте уважними за кермом. Пам'ятайте про те, що мокра дорога не пробачає хизувань та нехтування правил безпеки!

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