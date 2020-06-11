Названо найдорожчу автомобільну компанію у світі

Капіталізація Tesla досягла 190 мільярдів доларів, що зробило її найдорожчою автомобільною компанією у світі. Для порівняння, капіталізація Toyota, яка посідає друге місце, складає 182 мільярди доларів, а Volkswagen – 75 мільярдів доларів.

На четвертому рядку закріпилася Honda з показником у 48 мільярдів доларів, а замикає п'ятірку концерн Daimler AG (41 мільярд доларів).

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Що ж стосується Tesla, то 10 червня 2020 року на торгах акції компанії вперше перетнули рубіж у 1000 доларів за штуку і досягли рекордної позначки 1025 доларів, хоча ще на початку року акції можна було придбати за 420 доларів. Таким чином, за шість місяців власники акцій Tesla примножили свій капітал майже у 2,5 раза.

Капіталізація Tesla досягає 190 мільярдів

Опитані агентством Bloomberg аналітики пов'язують подорожчання Tesla з відновленням попиту на електромобілі у Китаї. Свою роль зіграло і відкриття заводу бренду в Шанхаї, який до кінця 2020 року зможе виробити близько 100 тисяч машин.

На початку травня стало відомо, що глава Tesla Ілон Маск відклав на невизначений термін запуск нового Roadster. В інтерв'ю Маск пояснив, що родстер не є пріоритетною моделлю, а всі зусилля компанії спрямовані на нарощування обсягів випуску кросоверів Model Y і будівництво першого європейського заводу Tesla неподалік Берліна.

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