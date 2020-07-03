Як безпечно подорожувати машиною в епоху коронавірусу: поради експертів

Щасливі ті люди, котрі в епоху коронавірусу мають можливість пересуватися на власному автомобілі. Втім, це зовсім не означає, що слід зовсім нехтувати правилами безпеки. Про них ми й поговоримо та дамо кілька порад для тих, хто мандрує на авто.

Представники охорони здоров'я кажуть, що найкращий спосіб зупинити поширення хвороби – залишатися вдома. Але якщо вам необхідно відправиться в дорогу на машині, оцініть можливі ризики.

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Важливо пам'ятати, що будь-хто, хто думає, що у нього є коронавірус COVID-19 або був поруч з інфікованою людиною протягом останніх двох тижнів, не повинен здійснювати поїздки. Це відповідальність, яку ви несете!

Як безпечно подорожувати машиною?

Перед подорожжю

Плануючи сісти за кермо, буде гарною ідеєю досліджувати й оцінити умови в вашому районі і місці, яке ви відвідуєте. Також ви повинні подумати, чи будете подорожувати в тісному контакті з кимось, у кого вищий ризик серйозно захворіти на коронавірус, наприклад, літніми людьми і людьми з хронічними захворюваннями.

Візьміть з собою необхідні ліки, їжу і воду, дезінфікуючий засіб для рук, захисні маски для обличчя і поліс медичного страхування.

Пасажири та водій мають дотримуватися правил безпеки

Під час поїздки

Дозаправка означає, що вам доведеться зіткнутися з поверхнями, потенційно покритими вірусами і мікробами, тому поради експертів включають використання "дезінфікуючих серветок на ручках або кнопках перед тим, як доторкнутися до них, а потім застосування дезінфікуючого засобу для рук".

У громадських туалетах лікарі рекомендують людям триматися на відстані від інших, мити руки протягом 20 секунд і використовувати паперові рушники. У пункті призначення важливо використовувати дезінфікуючі засоби для витирання твердих поверхонь у готельних номерах або інших приміщеннях.

Не забувайте мити руки та дезінфікувати поверхні

Ваш автомобіль – ваша фортеця, але це зовсім не означає, що ви не можете "підхопити" щось небажане під час подорожі. Пам'ятайте про використання захисної маски у громадських місцях і там, де відбувається скупчення людей, мийте руки або дезінфікуйте їх, якщо немає такої можливості. Також не забувайте обробляти поверхні, з якими ви взаємодієте. Бережіть себе та будьте здоровими!

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