Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 вересня

Новини про коронавірус в Україні / informator

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 28 вересня: в Україні виявлено 201 305 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 671​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 28 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 576 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 264 192 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 201 305 Одужали 88 453​ Померли 3 996

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (22 143) та у Львівській області (19 916). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 5 974 Волинська область 7 775 Дніпропетровська область 5 351 Донецька область 3 046 Житомирська область 5 779 Закарпатська область 9 654 Запорізька область 3 773 Івано-Франківська область 13 445 Кіровоградська область 1 077 Київ 22 143 Київська область 8 854 Львівська область 19 916 Луганська область 979 Миколаївська область 3 011 Одеська область 13 079 Полтавська область 1 972 Рівненська область 12 145 Сумська область 3 813 Тернопільська область 13 139 Харківська область 17 703 Херсонська область 1 062 Хмельницька область 5 747 Чернівецька область 14 113 Черкаська область 3 759 Чернігівська область 3 996

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-09-2020:

Захворіли 33 076 043 Одужали 24 411 772 Померли 998 747 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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