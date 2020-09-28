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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / informator

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 28 вересня: в Україні виявлено 201 305 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 671​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 28 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 576 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 264 192 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 201 305
Одужали 88 453​
Померли 3 996

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (22 143) та у Львівській області (19 916). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 5 974

Волинська область

 7 775

Дніпропетровська область

 5 351

Донецька область

 3 046

Житомирська область

 5 779

Закарпатська область

 9 654

Запорізька область

 3 773

Івано-Франківська область

 13 445

Кіровоградська область

 1 077

Київ

 22 143

Київська область

 8 854

Львівська область

 19 916

Луганська область

 979

Миколаївська область

 3 011

Одеська область

 13 079

Полтавська область

 1 972

Рівненська область

 12 145

Сумська область

 3 813

Тернопільська область

 13 139

Харківська область

 17 703

Херсонська область

 1 062

Хмельницька область

 5 747

Чернівецька область

 14 113

Черкаська область

 3 759

Чернігівська область

 3 996

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-09-2020:

Захворіли 33 076 043
Одужали 24 411 772
Померли 998 747

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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