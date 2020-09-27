Ліки проти коронавірусу: у МОЗ попередили про новий вид шахрайства

В мережі поширюється неправдива інформація про те, що ліки проти коронавірусу вже можна вільно придбати в аптеках в Україні. Детальніше про новий вид шахрайства читайте далі.

Пандемія коронавірусу у світі триває, а Україні залишається у невтішній ситуації з показниками у понад 3 тисячі нових хворих за добу. Через це у мережі більшає фейкових новин та способів заробити на COVID-19. Про новий вид шахрайства попередили на офіційній сторінці МОЗ в соцмережі Facebook.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 вересня

"У мережі Інтернет почала поширюватися інформація щодо продажу ліків від коронавірусу в українських аптеках. МОЗ застерігає: ця інформація не відповідає дійсності і розповсюджується у шахрайських цілях. МОЗ затвердило протоколи лікування COVID-19. Препарати хворим на коронавірусну інфекцію призначає виключно лікар. Будьте здорові та не займайтеся самолікуванням! У разі поганого самопочуття звертайтеся до свого сімейного лікаря", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що над створення вакцини проти коронавірусу працюють науковці по всьому світу. За попередніми прогнозами, поява дієвої вакцини буде не раніше, аніж на початку 2021 року. Що ж до масової вакцинації, то вона почнеться приблизно влітку 2021. Тому дані про "ліки від коронавірусу", які можна придбати в мережі, – неправдива інформація, оскільки їх ще не існує.

Читайте також: В Україні зміняться карантинні зони з 28 вересня: оновлена карта і список