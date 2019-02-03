Як безпечно користуватися смартфоном

Вчені вивчили, як використання смартфона впливає на клітини мозку. Вони присвятили свою роботу вивченню впливу радіохвиль на ділянки мозку, пов'язані з пам'яттю.

У 2015 році дослідники довели, що тривале використання смартфонів негативно позначається на пам'яті. У новому експерименті вчені запросили взяти участь 700 школярів від 12 до 17 років, які активно користуються смартфонами більше року.

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Що найбільше впливає на роботу мозку? Експерти визначили, як користуватися гаджетом точно не варто. З'ясувалося, що для здоров'я найгірші довгі розмови по телефону (і пов'язане з ними випромінювання). Негативний вплив на мозок спостерігали особливо у випробовуваних, які звикли тримати смартфон близько до правого вуха.

Як безпечно користуватися смартфоном? Є і хороші новини, якщо ви рідко говорите по телефону, а замість цього спілкуєтеся смсками, граєте або шукаєте щось в інтернеті і не тримайте телефон біля голови, то дія мінімальна. У респондентів взагалі не спостерігалося змін у розвитку ділянок мозку, пов'язаних з пам'яттю.

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