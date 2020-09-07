Лоукостер Wizz Air ввів додаткову плату за місця поруч

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air ввела збір за гарантоване надання сусідніх місць в салоні літака дорослим мандрівникам, які летять разом.

Новою послугою "Місця поруч" можуть скористатися тільки два дорослих пасажири, якщо вони купують квитки в рамках одного бронювання за тарифом Basic без включеного вибору місць. У звичайному випадку система реєстрації може розсадити пасажирів, які не вибрали місця, навіть з одного бронювання в різних частинах салону.

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Послуга коштує 12 євро за переліт в одну сторону і 24 євро за переліт в обидві сторони. Якщо бронювання оформляється відразу туди-назад, збір необхідно сплатити в обидві сторони.

Оплата збору не дозволяє вибирати місця, але гарантує посадку поруч в салоні. При цьому пасажири точно не можуть розраховувати на розміщення в аварійних рядах і перших рядах поруч зі входом в літак. Номери місць мандрівники зможуть дізнатися тільки після проходження онлайн-реєстрації, яка відкривається за 48 години до часу вильоту.

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