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Авіакомпанія Eurowings почала продавати порожні місця: для чого це?
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Керівництво лоукостера Eurowings придумало, як дотримуватися соціальної дистанції на борту, а також заробляти при цьому. Тепер пасажири можуть забронювати сусіднє крісло, щоб поруч ніхто не сидів.
Зауважимо, що раніше така опція була доступна тільки для тих, хто оформляв квитки за тарифом BIZ class. Тепер же придбати її може кожен охочий.
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У компанії зазначають, що спочатку опція працювала у тестовому режимі: забронювати місце можна тільки через колл-центр. Але це не завадило за кілька тижнів продати "сусіднє місце" понад 5000 разів.
"Тестування показало, що наші пасажири часто хочуть більше комфорту і дистанції на борту. Концепція ультралоукостів з початку коронакризи більше не працює, принаймні на нашому домашньому ринку в Німеччині. Тому ми припускаємо, що вільні середні крісла стануть важливою частиною сервісу подорожей у майбутньому", – сказав глава Eurowings Йенс Бішоф.
Придбати сусіднє місце під час перельоту можна на сайті лоукостера
З вересня заблокувати сусіднє крісло можна і через сайт лоукостера, але тільки на європейських рейсах. Ціна фіксована для всіх тарифів – € 18. У Eurowings гарантують, що не перепродадуть це місце іншим пасажирам.
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