Як БДСМ впливає на організм: цікаве дослідження про секс

Учені з Антверпена з'ясували, що БДСМ-практики призводять до виникнення змін біомаркерів, пов'язаних з винагородою і стресом. Результати досліджень стали причиною того, що вони рекомендують подружжям іноді влаштовувати подібні експерименти у ліжку.

В експерименті взяли участь 35 пар, які практикують БДСМ. Їм запропонували відвідати секс-клуб і "пограти" зі своїм партнером від 30 до 90 хвилин. Учасники здали зразки крові безпосередньо перед, відразу після і через 15 хвилин після сесії. Також окремо набрали групу з 27 осіб, які не практикували БДСМ, а відвідали спортивний клуб і також здали по три зразки крові. Потім провели аналізи на рівень різних гормонів.

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Дослідники виявили, що у результаті БДСМ-практик рівень кортизолу підвищується у партнерів, які підкоряються, а також залишається незмінним у домінуючих. Отримані дані свідчать про те, що БДСМ-взаємодія викликає стресову реакцію організму.

Також наголошується, що у домінуючих партнерів суттєвіше підвищується рівень ендоканнабіноїдів (речовини, що виробляються нейронами, які за будовою і дією схожі на діючі компоненти марихуани), натомість у партнерів, які підкоряються він збільшується тільки при наявності болю.



Задоволення від БДСМ можна порівняти з кайфом, який відчувають бігуни на довгі дистанції

"Це явна ознака того, що БДСМ-взаємодія у цілому і переживання болю у рамках цієї взаємодії зокрема викликають у партнера, що підкоряється біологічну реакцію задоволення. З іншого боку, домінанти, схоже, отримують більше задоволення від аспекту силової гри та контролю, який вони мають над людиною, яка їм підкоряється", – пояснюють автори дослідження.

Дослідники порівнюють задоволення, яке отримується від БДСМ-ігор, з приємним кайфом, який відчувають бігуни на довгі дистанції.

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