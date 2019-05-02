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Гра престолів

Як бабусині штори: Кім Кардашян висміяли в мережі

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Кім Кардашян знову окурйозилась в мережі - фото 1
Кім Кардашян знову окурйозилась в мережі / instagram.com/kimkardashian

Популярна модель Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через свою любов до незвичайного вбрання та демонстрації своїх форм. Цього разу фанати не оцінили її прозорий костюм.

37-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя власної родини Кім Кардашян майже не зникає з новин через екстравагантну поведінку. До того ж, акторка веде профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать більш як 136 мільйонів осіб. І це не дивно, адже дружина Каньє Веста майже щодня ділиться свіжими фото зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів.

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Недавні світлини Кім викликали у фанатів не лише шквал компліментів щодо фігури, а й критику та тролінг. Все тому, що зірка вирішила вдягнути обтислий костюм з прозорим дивним принтом. Звісно ж, так вона підкреслила свої форми, у натуральності яких засумнівались користувачі, а також нагадала про бабусині штори. Красиво чи дивно?

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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