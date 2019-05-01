Ангел Victoria's Secret зачарувала сонячним фото у бікіні

Популярна модель Ромі Стрейд потішила прихильників новими фото у купальнику. Ідеальна фігура та магнетична врода цієї білявки не залишають байдужими нікого!

23-річна нідерландська модель та ангел Victoria's Secret Ромі Стрейд підкорює серця шанувальників не лише з модних шоу та реклам, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 5 млн осіб, і це зрозуміло, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя. Окрім світських заходів та зйомок, дівчина також показує і реальні будні без тонни макіяжу та незвичайних образів.

І ще: Моделі 90-х: як змінилася спекотна красуня Шерон Стоун (18+)

Нещодавно Ромі нагадала, що літо зовсім близько, тому постала у купальнику в джакузі на хмарочосі у променях заходу сонця. Не дивно, що за короткий час допис зібрав понад 229 тисяч лайків та чимало компліментів.

Читайте також: Спокуслива гравець у покер показала фото без білизни (18+)