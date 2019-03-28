Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Слуга народу

Як автомобілісти ставляться до велосипедистів: цікаве дослідження

  • 14
Автомобілісти недооцінюють велосипедистів - фото 1
Автомобілісти недооцінюють велосипедистів

Науковці з Австралії пов'язали дорожню агресію стосовно велосипедистів з їхньою дегуманізацією. Як з'ясувалося, автолюбителі й інші учасники руху сприймають велосипедистів як неповноцінних людей.

Автори дослідження опитали 442 добровольців. Їм потрібно було оцінити твердження на кшталт: "Велосипедисти механічні та холодні, як роботи". Також в учасників запитували, як часто вони проявляли агресію стосовно велосипедистів: наприклад, кричали на них або "підрізали" на автомобілі.

І ще: Випивання вина порівняли з курінням: результати приголомшують

Крім того, випробовуваних попросили оцінити рівень розвитку велосипедистів за двома шкалами: від мавпи до людини та від таргана до людини.

З'ясувалося, що понад 41% опитаних присвоїли велосипедистам рейтинг нижчий 100% за шкалою від мавпи або таргана до людини.

Як автомобілісти ставляться до велосипедистів: цікаве дослідження - фото 317451

Як пояснює видання, при дегуманізації (дії, спрямовані на позбавлення суб'єкта прав, пов'язаних із належністю до людського роду)люди сприймають інших, котрі належать до певної соціальної або етнічної групи, як неповноцінних. Найчастіше саме дегуманізацією пояснюють масштабність та жорстокість геноцидів. Але з цим феноменом можна зіткнутися й у повсякденному житті: наприклад, дегуманізація може призводити до посилення покарання у суді.

Читайте також: Науковці розповіли, що заважає жінкам досягати підвищення на роботі

Джерело: sciencedirect
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1774
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • 26 березня, 12:13
  • 1133
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1349611
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Наука