Як автомобілісти ставляться до велосипедистів: цікаве дослідження

Науковці з Австралії пов'язали дорожню агресію стосовно велосипедистів з їхньою дегуманізацією. Як з'ясувалося, автолюбителі й інші учасники руху сприймають велосипедистів як неповноцінних людей.

Автори дослідження опитали 442 добровольців. Їм потрібно було оцінити твердження на кшталт: "Велосипедисти механічні та холодні, як роботи". Також в учасників запитували, як часто вони проявляли агресію стосовно велосипедистів: наприклад, кричали на них або "підрізали" на автомобілі.

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Крім того, випробовуваних попросили оцінити рівень розвитку велосипедистів за двома шкалами: від мавпи до людини та від таргана до людини.

З'ясувалося, що понад 41% опитаних присвоїли велосипедистам рейтинг нижчий 100% за шкалою від мавпи або таргана до людини.

Як пояснює видання, при дегуманізації (дії, спрямовані на позбавлення суб'єкта прав, пов'язаних із належністю до людського роду)люди сприймають інших, котрі належать до певної соціальної або етнічної групи, як неповноцінних. Найчастіше саме дегуманізацією пояснюють масштабність та жорстокість геноцидів. Але з цим феноменом можна зіткнутися й у повсякденному житті: наприклад, дегуманізація може призводити до посилення покарання у суді.

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