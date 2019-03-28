Випивання вина порівняли з курінням: результати приголомшують

Шкода від випитої пляшки вина для організму еквівалентна певній кількості викурених сигарет. До прикладу, для чоловіків – це п'ять цигарок. Для жінок – десять.

Як повідомляє портал Medical Express, фахівці змогли визначити "сигаретний еквівалент" вина, яке вживається представниками різних статей. Підрахунками займалися дослідники з Університетської клініки Саутгемптона й Університету Бангора.

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Учені проаналізували різні рівні споживання спиртного у порівнянні з кількістю викурених сигарет. Параметром, який використовувався для порівняння шкоди, яка завдавалася організму алкоголізацією і курінням, став викликаний ними ризик розвитку онкологічних захворювань.

Згідно з даними, наведеними вченими, ризик виникнення раку у чоловіка, котрий не курить, через одну пляшку вина на тиждень становить 1%, у жінки, котра не курить, – 1,4%. Три пляшки збільшують цей ризик до 1,9% і 3,6% відповідно.

Наші результати показують, що "сигаретний еквівалент" пляшки вина становить п'ять сигарет для чоловіків і десять для жінок на тиждень. Три пляшки вина на тиждень еквівалентні викурюванню восьми сигарет на тиждень для чоловіків і 23 сигарет – для жінок, – повідомила співавтор дослідження Тереза ​​Хайдс, додавши при цьому, що показники є середніми і можуть змінюватися у кожному конкретному випадку.

Зловживання вином порівняли з курінням

Вчені відзначили: чоловіки у зв'язку зі шкідливими звичками найчастіше страждають від пухлин шлунково-кишкового тракту, жінки – від раку молочної залози. За їхніми словами, "при заміні пляшки вина на п'ять сигарет на тиждень результат виявляється аналогічним".

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