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Науковці розповіли, що заважає жінкам досягати підвищення на роботі

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Жінкам досягати успіху заважає почуття гумору - фото 1
Жінкам досягати успіху заважає почуття гумору

Дослідники з університету Аризони з'ясували, що гумор на робочому місці заважає жінкам просунутися по кар'єрних сходах. Чоловіки-жартівники навпаки – досягають неабиякого успіху.

В експерименті взяли участь дві групи добровольців: в одній було 96 осіб, в іншій – 216. Перша група прочитала вигадане резюме менеджера Сем, а потім подивилася відеопрезентацію, в якій цей менеджер жартував. Спочатку це був ролик з Семом-чоловіком, а потім варіант, де Сем – жінка.

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Більшість учасників оцінили жіночий гумор як руйнівний для бізнесу, а чоловічий – як нешкідливу особливість, – пишуть дослідники.

Другій групі показали чотири версії презентації: дві з Семом-чоловіком і дві з Сем-жінкою. У перших роликах менеджери просто говорили про роботу, у других – робили це з гумором.

У підсумку добровольці оцінили Сема-гумориста вище, ніж серйозного Сема. Більшість відзначили, що жарти чоловіка здатні підвищити привабливість та рейтинг компанії. З жінкою все навпаки: її жарти назвали зайвими, і віддали перевагу невеселій Сем.

Почуття гумору може стати справжньою перешкодою - фото 317324
Почуття гумору може стати справжньою перешкодою / The Cut

Учені підкреслюють, що до експерименту добровольці не мали жодних контактів з цими "менеджерами", а це означає, що ймовірність особистих рахунків виключена. Команда зробила висновок, що вся справа в гендерних стереотипах – жіночий гумор розглядають у негативному ключі, тому що вважають, що так співробітниці висловлюють легковажне ставлення до своїх обов'язків.

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Джерело: psmag
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