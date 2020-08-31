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Коронавірус Карантин 1 вересня

Як автомобілі допомагають справлятися зі стресом під час пандемії COVID-19

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Як автомобілі допомагають справлятися зі стресом під час пандемії COVID-19 - фото 1

Близько 73% американців використовують свої автомобілі, щоб усамітнитися від людей, з якими вони живуть. Такі дані опублікувала британська компанія OnePoll, що спеціалізується на онлайн і мобільних опитуваннях.

В опитуванні взяли участь 2000 американців, які є власниками або орендують автомобілі. Більше третини респондентів сказали, що під час карантину, спричиненим Covid-19, використовували свій автомобіль як місце для ділових або особистих телефонних дзвінків (37%), а 32% перетворили водійське сидіння в повноцінний імпровізований офіс.

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Як автомобілі допомагають справлятися зі стресом під час пандемії COVID-19 - фото 422894

Дві третини американців відзначили, що думають про свій автомобіль, як про друга і навіть плачуть, коли доводиться з ним розлучатися. Більш того, сім з десяти (69%) вважають свою машину продовженням будинку і частиною сім'ї (68%). Ще 35% респондентів сказали, що дають своїм автомобілям імена.

Як відзначили дослідники, в середньому американці змінюють автомобілі раз у шість років і за цей час встигають з ними зріднитися. Так, дві третини опитаних стверджують, що пережили у своїх автомобілях найнезабутніші моменти життя. Для 42% респондентів саме авто стало місцем першого поцілунку, а двоє з п'яти скористалися ним, щоб зробити пропозицію партнеру. 37% опитаних сказали, що для них машина стала місцем, в якому вони дізналися про підвищення по службі, а 38% отримали роботу саме завдяки автомобілю.

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Джерело: globenewswire
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