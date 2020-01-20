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Австралію накрили пилові бурі: вражаюче відео

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Австралію накрили пилові бурі: вражаюче відео - фото 1

Австралію, де пожежі знищили чималу територію, накрили пилові бурі. Причиною бур, які покрили місцевість шаром червоного пилу, стали сильні вітри і грози.

Бурі почалися в місті Нарромін в Новому Південному Уельсі. Згодом сильний вітер, що досягав 107 км/год, швидко дістався до Дуббо і Паркеса, де вітер дещо став слабшим – 94 км/год. Причиною бур, які окутали місто темряву і покрили місцевість шаром червоного пилу, стали сильні вітри і грози.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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