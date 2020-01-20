Австралію накрили пилові бурі: вражаюче відео

Австралію, де пожежі знищили чималу територію, накрили пилові бурі. Причиною бур, які покрили місцевість шаром червоного пилу, стали сильні вітри і грози.

Бурі почалися в місті Нарромін в Новому Південному Уельсі. Згодом сильний вітер, що досягав 107 км/год, швидко дістався до Дуббо і Паркеса, де вітер дещо став слабшим – 94 км/год. Причиною бур, які окутали місто темряву і покрили місцевість шаром червоного пилу, стали сильні вітри і грози.

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Next time they forecast a storm, I'll know just to assume #duststorm. 3mm of rain since Wednesday and 2 of these since Friday. pic.twitter.com/XoHHcEVX2x — Jason Herbig (@jason_herbig) January 19, 2020

Glad I spent all weekend cleaning. This weather is really testing us! @abcnews pic.twitter.com/q4tRb82xCP — Jen Browning (@jen_browning) January 19, 2020

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