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Справжнє рабство: Microsoft звинувачують у порушенні трудового кодексу

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Люди працюють по 12 годин на день 6 днів на тиждень - фото 1
Люди працюють по 12 годин на день 6 днів на тиждень

Китай – один зі світових лідерів у сфері IT, але це вимагає колосальних людських ресурсів. Багато компаній, щоб швидко досягти успіху, перейшли на так званий стандарт "996", що передбачає роботу з 9 ранку до 9 вечора шість днів на тиждень.

Співробітники Microsoft не витримали таких навантажень і створили на сайті GitHub (сервіс для хостингу IT-проектів) сховище 996.ICU зі скаргами на надмірну понаднормову роботу. За їх словами, такий графік може привести до того, що працівники опиняться у відділенні інтенсивної терапії.

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Ця проблема торкнулася як штатних співробітників, так і фрілансерів Microsoft, – йдеться в одній зі скарг.

Згідно з китайським законодавством, людина не повинна проводити на роботі понад 40 годин на тиждень, а максимальна межа понаднормового часу – 36 годин на місяць.

Співробітники скаржаться на те, що їм доводиться працювати понаднормово - фото 323675
Співробітники скаржаться на те, що їм доводиться працювати понаднормово

Але, як з'ясувалося, Microsoft не єдина компанія, у якій нехтують трудовим кодексом у Китаї. На GitHub з'явився список з понад 150 роботодавців, у яких "нелюдські умови праці". Зокрема, це Alibaba, Huawei, ByteDance, DJI, Tencent, Vivo та інші.

Нещодавно місцеві браузери почали блокувати доступ до 996.ICU, і працівники IT-сфери бояться, що GitHub можуть зовсім закрити під тиском китайської влади.

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Джерело: The Guardian
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