Як артилеристи випалюють окупантів: ефектне відео від ЗСУ

Українські воїни кожного дня докладають титанічних зусиль, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського загарбника. Успішним виконанням цілі цього разу поділились артилеристи.

Бійці з артилерійських підрозділів Десантно-штурмових військ та Сухопутні війська разом попрацювали над тим, щоб знищити ще більше ворожої техніки. Українським захисникам вдалось перетворити у брухт дві гаубиці російських військових. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у фейсбуці.

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Так, на відео зафіксовано, як захисники України знищили дві одиниці 152-мм дивізійні самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С". Полювання за пріоритетними цілями противника триває Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворогів України! Смерть російським окупантам! Разом до перемоги! Слава Україні! – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 19 липня армія РФ втратила вже 1691 танк, 3892 бойові броньовані машини і 2767 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Повний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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