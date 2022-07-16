Що бачать українські бійці цілодобово на Луганщині: у Нацгвардії показали відео

Кожного дня наші воїни докладають титанічних зусиль, щоб наблизити перемогу України. Нацгвардійці показали, що відбувається на Луганщині, де бої не припиняються ні на мить.

Українські захисники щодня працюють над тим, щоб на території України не залишилось жодного російського загарбника. Донеччина та Луганщина залишаються найгарячішими точками бойових дій, що підтверджує нове відео від нацгвардійців.

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Сьогодні зранку ми хочемо показати те, що бачать бійці Нацгвардії цілодобово на Луганщині. Бої не вщухають ні на хвилину. Війна триває! Пам’ятайте, що по усій лінії фронту наші військові в надлюдських умовах виборюють наше з вами життя, – йдеться у повідомленні.

Тому підтримуймо наших захисників, не втрачаємо віру у перемогу та пам'ятаємо, що українців не здолати!

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 16 липня російські окупанти втратили 1677 танків, 3874 бойових броньованих машин та 846 артилерійських систем. Повний перелік втрат армії РФ з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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