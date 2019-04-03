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Як Apple прорекламували власну коробку для піци: відео

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Apple випустили коробку для піци - фото 1
Apple випустили коробку для піци

Компанія Apple випустила рекламу про новий проект — незвичайну коробку для піци. Але відео нагадує міні-фільм про ідеальну роботу неідеальної команди. Зацініть!

На офіційному Yutube-каналі Apple з'явилась незвичайна реклама "яблучної" коробки для піци, у якій показали не лише її створення, а й майже всі популярні сервіси та гаджети компанії.

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Ще у далекому 2010 компанія Apple подала заявку на патент дизайну круглого контейнера для піци, який допомагає смаколику не втрачати своїм смакових властивостей та зовнішнього вигляду. І ось з'явилась перша реклама, яка більше нагадує короткометражний фільм про успішний проект. Четверо працівників вигадують ідею і за випадковим збігом обставин отримують 2 дні на те, щоб повністю його підготувати для презентації перед керівництвом. Важка робота поєднується з появою у кадрі всіх можливих гаджетів та сервісів від "яблучної компанії".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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