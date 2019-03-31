Samsung Galaxy S10 Plus та iPhone XS Max пройшли випробування на міцність: хто кого?

Блогер PhoneBuff вирішив провести тест на міцність загартованого скла, яке використовується на iPhone XS Max, а також на новенькому Samsung Galaxy S10 Plus. Дізнайтесь, чий смартфон виявився міцнішим і стійкішим до падінь?

Під час першого тесту смартфони падали задньою стороною вниз. iPhone XS Max отримав кілька помітних тріщин по всьому задньому склу, а от Samsung Galaxy S10 Plus був пошкоджений ще більше: його панель була повністю покрита дрібними сколами.

І ще: Дисплей Samsung Galaxy Fold випробували на міцність

При падінні на бічну грань смартфони отримали приблизно однакові ушкодження. Найбільш крихким у Samsung Galaxy S10 Plus виявився екран. Після першого ж удару об землю дисплей не лише покрився тріщинами, а й частково перестав функціонувати. Зокрема, була порушена робота сканера відбитків пальців.

Ми ж нагадаємо, що Samsung Galaxy S10 Plus прикритий з обох боків загартованим склом Corning Gorilla Glass 6. На жаль, нове покоління захисного скла не забезпечує міцність та повноцінний захист екрана. Втім, тут виникає проблема, пов'язана з компромісом: користуватися захисним склом, яке заважатиме роботі сканера, чи користуватися без скла, але бути готовим до того, що смартфон може розбитися.

Читайте також: Samsung Galaxy S10 на Exynos швидко розряджаються: знайдене рішення