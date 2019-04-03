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Google назавжди закрила багатомільйонний сервіс

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Google+ закривають назавжди - фото 1
Google+ закривають назавжди / SEO-INTERNET-HARDWARE-SOFT

Компанія Google офіційно попрощалась з сервісом Google+, який мав величезну кількість користувачів. Чому так трапилось і що тепер робити — читайте на Радіо МАКСИМУМ.

3 квітня в Google офіційно заявили про завершення роботи платформи Google+, яка існувала майже 8 років. За це час вона зібрала понад мільярд користувачів, однак не стала популярною.

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А все тому, що абсолютно кожен користувач, який заводив пошту на Gmail, одразу ж отримував профіль на Google+. Чимало людей навіть не підозрювали про те, що мають ще одну соцмережу. Відтак не надто вдалий проект вирішили прикрити. Доступ до нього залишиться лише у корпоративних користувачів, який мають пакет сервісів G Suite.

Якщо ви все ж були одним зі свідомих користувачів Google+ та часто ділились там персональними файлами, приміром, документами чи фото. То упродовж найближчих кількох місяців їх можна буде собі знову зберегти, щоб не втратити при зникненні платформи. Інформацію, як завантажити свої файли можна знайти за цим посиланням.

Google назавжди закрила багатомільйонний сервіс - фото 318537

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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