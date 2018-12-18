Як американка намагалася заправити Tesla бензином: кумедне відео

Власниця Tesla, мабуть, не підозрює, що її автомобіль не просто так називають електрокаром.

Відео з дівчиною, яка безуспішно намагається заправити Tesla на АЗС, стало вірусним. Ролик активно обговорюють на Reddit і в соцмережах.

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На відео можна спостерігати, як молода блондинка припаркувала свій електрокар на автозаправній станції, мабуть, не підозрюючи, що Tesla там не місце. Протягом кількох хвилин власниця авто намагається знайти отвір паливного бака на електрокарі, але її пошуки закінчуються безуспішно. Зрештою інший автолюбитель підходить до неї і пояснює, що їй потрібно їхати на іншу заправку.

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