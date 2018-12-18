Незабутній досвід: сім'я косаток поплавала поруч з жінкою під час тренування

Зйомка була зроблена за допомогою дрона. На відео помітні три особини косатки, які кружляють навколо жінки.

Біля пляжу у затоці Меркурій на східному узбережжі півострова Коромандель (Нова Зеландія) квадрокоптер зафільмував, як сімейство цікавих косаток склало компанію жінці, яка плавав уздовж берега. 60-річна спортсменка здійснювала ранковий заплив і спершу подумала, що до неї приєдналися дельфіни.

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Думка про те, що поруч з нею плавають кити-вбивці прийшла жінці після того, як вона помітила білі плями на їхніх тілах. ЖІнка поспішила до берега, так як за її словами вона перебувала у чорному гідрокостюмі і косатки могли сплутати її з тюленем. Втім, гіганти були налаштовані дружелюбно і, задовольнивши свою цікавість, зникли.

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