Як Альфред Хічкок знімав свої легендарні фільми

До дня народження великого Хічкока: у цій добірці ви побачите фотографії зі знімальних майданчиків фільмів неповторного майстра саспенсу.

3 серпня 1899 року народився Альфред Хічкок, людина, що стала легендарним режисером.

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Його фільми міцно увійшли в класику світового кінематографа, а самого Хічкока за вміння залучити глядача у фільм з гідністю прозвали майстром саспенсу.

Для створення атмосфери саспенсу на екрані Хічкок використовував спеціальні прийоми: великі плани, дробовий монтаж, гру з часом: стиснення і розтягування його, велику увагу приділяв маестро і музичному супроводу. Найголовніше – це вміння режисера самому відчувати саспенс. Цього Хічкоку було не позичати.

Презентуємо вам підбірку найкращих фотографій майстра за роботою:

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