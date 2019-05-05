Як 4-річна дівчинка годувала ворон і подружилася з ними

Зворушлива історія про те, як дівчинка подружилася з воронами. Птахи у відповідь обсипали свою подружку щедрими дарами.

Малятко захоплювалося підгодовуванням ворон, даючи їм різну їжу. Це заняття подобалося дівчинці, вона раділа птахам кожного дня, не замислюючись, якими можуть стати наслідки такої доброти. І ось прийшов час для відповідного жесту.

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З того часу, коли маленька Габбі подружилася з воронами і вперше погодувала одну з них, пролетіло вже чотири роки. Але і сьогодні вдячні птиці продовжують проявляти свої знаки уваги. Вони приносять дбайливій дитині... блискучі прикраси. Наразі кількість подарунків уже вимірюється ящиками, а самій дівчинці виповнилося 10 років.

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