Три звички покупців, які дратують персонал магазину

Продавець техніки розповідає, що його найбільше дратує у професії. Якщо ви покупець – не робіть так!

Нерозторопність. "Часом буває працюєш з покупцем, все подивилися, вивчили, порівняли, вибрали, про все домовилися. Настає момент оформлення покупки і покупець каже "Так я не зараз хотів купити, а протягом місяця-двох..."

І ще: Чому в пляшці вина саме 750 мілілітрів?

По-перше через місяць з гаком акція на цей товар злетить (а іноді бувають акції комплектні, до товару йде щось в подарунок за рахунок вартості основного товару), по-друге товару може не бути в наявності і ціна на нього може змінитися.

Незібраність. "Буває що продавець працює з покупцем довше ніж зазвичай. Проводжаєш людину до каси, покупець починає оплачувати і... забув пароль від кредитної картки. Забув мобільний номер до якої прив'язана бонусна карта. Тощо..."

Як так?

Продавець техніки розповідає, що його найбільше дратує у професії

Повернути товар легко. "Я зараз прийду і мені на місці відразу гроші віддадуть", – саме так думає напевно майже кожен другий-третій. Купили товар, неважливо собі або на подарунок, окей, товар справний 100%, але з'явилося бажання повернути.

"Купили, пограли, щось не подобається або передумали, завернули і понесли в магазин. Це так не працює, спочатку товар поїде в сервісний центр на перевірку якості, якщо СЦ підтвердить несправність і буде офіційний лист, тільки тоді ви отримаєте свої гроші назад".

Читайте також: Чоловіки чи жінки: хто краще приховує зраду