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Як 30 років тому виглядав фоторедактор Photoshop: ностальгічне відео

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Adobe Photoshop уже 30 років - фото 1
Adobe Photoshop уже 30 років

Зараз для обробки зображень існує величезна кількість додатків, але найвідоміший з них – Photoshop. 19 лютого 2020 року знаменитому Photoshop від Adobe виповнилося 30 років. За цей час він кардинально змінився. Щоб переконатися в цьому, достатньо лише подивитися на найпершу його версію.

На відео показана перша версія Photoshop, запущена на комп'ютері Macintosh Plus 1986 року випуску, оснащеному 1-бітним чорно-білим дисплеєм, процесором з частотою 8 МГц і 4 МБ оперативної пам'яті. Цікаво, що ролик прискорили вдвічі: спочатку він був довший ніж 10 хвилин, що перевищувало ліміт YouTube у 2009 році, – ще один показник прогресу.

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Подібне відео у 2010 році завантажила і сама компанія Adobe, в якому Джон Нолл відтворив найпершу демонстрацію фоторедактора на древньому "макінтоші".

На честь 30-річчя Photoshop компанія Adobe також розповіла про головні події з історії фоторедактора і поділилася планами на майбутнє. Так, розробники мають намір і далі впроваджувати в додаток технології машинного навчання і штучного інтелекту.

Як 30 років тому виглядав фоторедактор Photoshop: ностальгічне відео - фото 387312

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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