Як 120-герцовий екран впливає на автономність Samsung Galaxy S20+

У мережі з'явилися результати "перевірки на витривалість" моделі Galaxy S20+ зі 120-герцовим екраном. Компанію флагманському смартфону склали й інші пристрої різних виробників, включаючи старшу версію актуальною лінійки Apple iPhone.

Крім флагмана Samsung з акумулятором місткістю 4500 мАг, у порівняльному тестуванні взяли участь Apple iPhone 11 Pro Max, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T і Samsung Galaxy Note 10. Перед початком випробувань яскравість екрану всіх гаджетів, заряджених на 100%, була "викручена" на 50%, а частота оновлення зображення на дисплеї S20+ встановлена ​​у значення 120 Гц.

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Першим етапом експерименту стала двогодинна сесія популярної гри PUBG Mobile, по завершенні якої у "галактики" залишився 61% заряду. Для порівняння, гаджет Apple зберіг 77%, OnePlus 7T і 7 Pro – 68 і 66% відповідно, а Galaxy Note10 – 58% місткості батареї. Схожа картина спостерігалася і після відтворення роликів на YouTube протягом 2 годин 20 хвилин: 37% у нового Galaxy, 38% у Note10, "вбивця флагманів" і його Pro-версія продемонстрували 50 і 47% заряду, а iPhone – 59%.

На завершальному етапі випробувань гаджети перевіряли за допомогою клієнтів соціальних мереж і зйомки відео у високій роздільній здатності. Підсумковий час автономності Samsung Galaxy S20+ з частотою розгортки 120 Гц становив 6 годині 15 хвилин. Наступним на позначці 6:41 вимкнувся Note 10, час "смерті" OnePlus 7 Pro склав 6:52, трохи довше протрималася модель 7T, яка вимкнулася через 7 годин і 22 хвилини після початку тестування. Найбільш автономним виявився Apple iPhone 11 Pro Max, що протримався 8 годин і 25 хвилин.

Нагадаємо, у недавньому тестуванні Samsung Galaxy S20 Ultra використання частоти оновлення 120 Гц скоротило час автономної роботи пристрою на 3 години у порівнянні з режимом роботи за замовчуванням.

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