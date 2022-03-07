Як 11-річний хлопчик самотужки перетнув кордон, рятуючись від війни: щемлива історія

Війна, яку розв'язала Росія проти України, змушує йти на відчайдушні кроки. Так, хлопчик із Запоріжжя самостійно перейшов кордон зі Словаччиною.

Як пише МВС Словаччини на офіційній сторінці у Facebook, з собою в 11-річного українця був лише один пакет із речами та паспорт. На руці в нього був записаний номер телефону батьків. Вони не змогли відвести сина у безпечне місце, оскільки змушені були залишитися вдома.

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Однак усе пройшло добре. Сміливий хлопчик самотужки добрався до кордону зі Словаччиною, а там його зустріли волонтери та допомогли зв'язатися із родичами в цій країні. Вони й забрали дитину до себе.

Він підкорив усіх своєю посмішкою, хоробрістю та рішучістю, гідними справжнього героя, – йдеться у повідомленні.

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