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війна

15-річна українська гімнастка відмовилася піднятися на п'єдестал разом з росіянками

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Даніела Батрона - фото 1
Даніела Батрона / twitter

Українська гімнастка Даніелла Батрона категорично відмовилася підніматися на п'єдестал пошани разом з російськими спортсменками. Даніела показала свою громадянську позицію!

Батрона здобула першу медаль в кар'єрі на дорослому рівні, вигравши золото на етапі у Коттбусі, після чого дівчина вирушила у Доху, де завоювала бронзу.

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Сама Батрона народилася у Рівненській області і у минулому стала 2-разовою призеркою юніорського чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Під час нагородження Даніела відмовилась піднятися на п’єдестал з представницями Росії – Вікторією Лістуновою та Марією Мінаєвою, які виступали під нейтральним прапором.

Додамо, що для росіянок та білорусок ці змагання стали останніми – через санкції їх відсторонили від турнірів.

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