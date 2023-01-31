Яйця по-новому – Україна змінює вимоги щодо продажу курячих яєць

Передбачено затвердження ряду вимог до курячих яєць. Перед тим, як вони потраплятимуть на прилавки супермаркетів, їх ділитимуть на класи та за вагою.

У проєкті наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Вимог до курячих яєць", йдеться, що товар продаватимуть за категоріями: якість, вага, зовнішні особливості.

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Документ розроблено з урахуванням рекомендацій та директив Євросоюзу. І в ньому передбачено сортування яєць за їхньою якістю та вагою; штампування яєць, маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць.

Курячі яйця ділитимуть на два класи: класу "А" і "B".

У класі "А" яйця повинні бути чистими, а шкаралупка не пошкодженою. Жовток – малорухливий, без чітких контурів. Також, вони не повинні мати сторонніх запахів. Усі інші відноситимуть до класу "В".

За вагою яйця класу "А" поділять:

"XL" (дуже великі) – 73 грамів і більше

"L" (великі) – 63 грамів і більше, проте менш ніж 73

"М" (середні) – 53 грамів і більше, проте менш ніж 63

"S" (малі) – вага менша ніж 53 грамів

Щодо подорожчання, то обіцяють здешевити яйця – на 10 – 15%.

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