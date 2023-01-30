Відтепер українці зможуть одружуватись і розлучатись закордоном

Це сильно спростить отримання документів українцям, які змушені рятуватися від війни в інших країнах. Далі – дізнайтеся, як це відбуватиметься!

Про це повідомило Міністерство юстиції України на своїй сторінці у Facebook.

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Дипломатичні установи України, що знаходяться за кордоном, тепер зможуть користуватися Державним реєстром актів цивільного стану громадян.

Ось такими послугами тепер можуть скористатися українці закордоном:

видача свідоцтва про народження

про смерть

про походження людини

про укладення шлюбу

про розлучення

про зміну імені

Також зможуть повторно видавати ці свідоцтва.

Всі послуги українці зможуть отримати за кордоном незалежно від місця їх проживання та перебування. Через спрощену процедуру, документи можна отримати набагато швидше, ніж було до того.

Ознайомитися з постановою можна ТУТ.

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