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Яйце-рекордсмен з Instagram: стало відомо, хто його творець
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Американські ЗМІ протягом тижня розслідували історію Instagram-акаунта найпопулярнішого яйця в мережі. Вони дізналися, хто створив цей проект. Про автора та деталі створення акаунта читайте далі.
4 січня в Instagram опублікували фото звичайного курячого яйця на сторінці World Record Egg. Цей пост став найпопулярнішим за всю історію соцмережі. Автор сторінки довгий час приховував свою особу. Пізніше анонім представився жителем Лондона на ім'я Юджин. Також він монетизував аккаунт через онлайн-магазин брендованої продукції і додавав нові знімки з тріщинами, які покривають шкаралупу яйця.
Детальніше: Найпопулярніше яйце в Instagram назвало своє ім'я і дало інтерв'ю
Нагадуємо, Instagram-акаунт World Record Egg 14 січня став володарем найпопулярнішого поста в мережі. Фотографія курячого яйця набрала рекордну кількість лайків за всю історію соцмережі. Зараз у сторінки 10 млн підписників та 52,4 млн лайків на фотографії. Попередній рекордсмен – фотографія Кайлі Дженнер.
2 лютого на сторінці з'явилася перша рекламна інтеграція в партнерстві зі стрімінговим сервісом Hulu. У пості повідомлялося, що правду про яйце-рекордсмен розкажуть в рамках Супербоула – фінальної гри Національної футбольної ліги США.
Під час рекламної перерви на Супербоулі, стрімінговий сервіс Hulu показав 30-секундну рекламу World Record Egg. У відео пояснювалося, що яйце тріснуло через тиск в соціальних мережах. Автори аккаунта закликали в таких випадках звертатися за допомогою в службу по збереженню психічного здоров'я США. Творці сторінки мають намір і далі піднімати питання психологічного здоров'я.
Як виявилося, рекордний пост створив Кріс Годфрі – 29-річний співробітник лондонського рекламного агентства The&Partnership. До втілення ідеї він залучив двох колег, проте компанія заперечує свою причетність до цього проекту.
Видання Mashable вирахувало автора ще на початку популярності яйця по твіттах та закликах до поширення. Творець яйця-рекордсмена наполягає, що все охоплення органічне, ніхто не платив за розкрутку фото. Кореспондент Mashable особисто бачився з рекламником. Видання не розкривало таємницю особистості на особисте прохання Годфрі.
Скільки Hulu заплатила за рекламу в акаунті достеменно невідомо. Сам Годфрі спростував лише найбільші оцінки – експерти підраховували, що інтеграція може обійтися бренду в суму до $ 10 млн. Автор аккаунта назвав це "великим перебільшенням".
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