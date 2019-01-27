Найпопулярніше яйце в Instagram назвало своє ім'я і дало інтерв'ю

Яйце, відоме за рекордною кількістю лайків в Instagram, дало інтерв'ю виданню Hypebeast.

Яйце-рекордсмен зустрілося з журналістами в нью-йоркському готелі Sixty Les і попросило називати його Юджин, хоча не повідомив про статеву приналежність.

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Яйце Юджин

Я вирішив використовувати цю можливість і подарувати світу надію. Я лише хочу сказати, що необов'язково бути знаменитим або мати ідеальну зовнішність, щоб змінювати світ на краще, – заявило яйце.

За словами Юджина, його мета – відплатити добром за силу, якою наділили його соцмережі. У яйця вже є власний онлайн-магазин з мерчем, дохід від якого буде надходити в благодійні організації, що займаються проблемами психічного здоров'я.

Яйце Юджин дало інтерв'ю

Яйце також поскаржилося журналістам, що йому ніяково перебувати на публіці, після того як його "оголене фото" виявилося в мережі і викликало такий галас.

Нагадаємо, що знімок звичайного курячого яйця, опублікований 4 січня в Instagram на сторінці World Record Egg, став найпопулярнішим постом за всю історію соцмережі (зараз понад 51 мільйон лайків).

Яйце Юджин дало інтерв'ю

Яйце Юджин дало інтерв'ю

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