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Найпопулярніше яйце Instagram перетворили на мем з Тайсоном

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Яйце перетворили на мем - фото 1
Яйце перетворили на мем / twitter

Яйце, фото якого нещодавно встановило рекорд в Instagram, перетворило знамените татуювання на обличчі спортсмена в мем.

Легендарний боксер Майк Тайсон розлютився на користувачів через жарти з "татуйованим" яйцем. Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Twitter.

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Користувачі мережі почали масово слати Тайсону зображення яйця з таким ж татуюванням, як у боксера. На що спортсмен попросив користувачів "перестати слати йому це лайно".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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