Найпопулярніше яйце Instagram перетворили на мем з Тайсоном

Яйце, фото якого нещодавно встановило рекорд в Instagram, перетворило знамените татуювання на обличчі спортсмена в мем.

Легендарний боксер Майк Тайсон розлютився на користувачів через жарти з "татуйованим" яйцем. Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Twitter.

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Користувачі мережі почали масово слати Тайсону зображення яйця з таким ж татуюванням, як у боксера. На що спортсмен попросив користувачів "перестати слати йому це лайно".

Stop sending me this shit pic.twitter.com/JfJ8uCHqVt — Mike Tyson (@MikeTyson) 16 січня 2019 р.

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