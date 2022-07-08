YAGODY запрошують на свій концерт у Львові

У суботу, 9 липня, о 16:00 у центральному атріумі Victoria Gardens відбудеться концерт для допомоги та перемоги гурту "YAGODY". Зібрані під час концерту кошти передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення "АЗОВ", повідомили організатори Український Мистецький Фронт.

Проєкт "YAGODY" з'явився в червні 2016 року. Як і пасує всьому справжньому – гурт з'явився стихійно. Наче так і мало трапитися. Задля гурту учасники освоїли чимало музичних інструментів і пролистали стільки ж текстів, аби знайти свою пісню, свій обряд. І от нарешті він прийшов!

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Зібрані гроші надходять на рахунок ГО Міжнародна Асоціація Мистців, далі їх передають на потреби окремого полку спеціального призначення "АЗОВ".

"Музика гурту наповнена українськими голосіннями та балканськими мотивами. Музика гурту "YAGODY" – це обряд ініціації. Це вітер серед степу. Це пісні диких племен. Це голос твоїх пращурів. Це жива енергія. Це співи серен. Це музичний транс. Це танець голосами. Так пахне твоя природа. Так звучить твоя кров", – зазначають організатори концерту.

У центральному атріумі Victoria Gardens будуть розміщені банери з QR кодом, відсканувавши які можна перерахувати кошти на допомогу українській армії.

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