День вишиванки та Андріївська церква – серед переможців European Heritage Awards 2022

Україна увійшла до 18 країн, чиї культурні досягнення в історичній спадщині відзначили нагородою. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Єврокомісія та Europa Nostra оголосили переможців премії "European Heritage Awards". Серед 30 відзнак, Україна отримала 2. Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні.

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Відомо, що церемонія нагородження переможців "European Heritage Awards 2022" відбудеться 26 вересня 2022 року у Празі.

Цю премію фінансує програма ЄС "Креативна Європа". Цьогоріч відзначили 30 видатних досягнень у галузі спадщини з 18 європейських країн – двоє українських.

Андріївська церква у Києві, яку створили за проєктом архітектора Бартоломео Растреллі.

Проєкт "День вишиванки", який допомагає зберегти українську вишиванку як важливий елемент спадщини українського народу. Він починався як студентська ідея, а перетворився на щорічне міжнародне свято.

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