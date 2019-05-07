Яценюк розсмішив мережу тренуванням у спортзалі: кумедне відео

Ролик з Арсенієм Яценюком, де він в спортивному залі тренується з фітболом, висміяли користувачі соцмереж.

Відео з лідером Народного фронту Арсенієм Яценюком, де він в спортзалі тренується з фітболом, активно обговорюють користувачі мережі. Веселий ролик опублікувала екс-міністр юстиції України Олена Лукаш на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів

"Фізкульт привіт!", – написала Лукаш.

У коментарях користувачі жартують, пропонуючи свої трактування спортивних занять політика.

Читайте також: Якого кольору взуття: у мережі обговорюють нову ілюзію