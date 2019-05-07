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Яценюк розсмішив мережу тренуванням у спортзалі: кумедне відео
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Ролик з Арсенієм Яценюком, де він в спортивному залі тренується з фітболом, висміяли користувачі соцмереж.
Відео з лідером Народного фронту Арсенієм Яценюком, де він в спортзалі тренується з фітболом, активно обговорюють користувачі мережі. Веселий ролик опублікувала екс-міністр юстиції України Олена Лукаш на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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"Фізкульт привіт!", – написала Лукаш.
У коментарях користувачі жартують, пропонуючи свої трактування спортивних занять політика.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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