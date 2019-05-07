Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів

  • 89
Меми про цибулю і капусту - фото 1
Меми про цибулю і капусту

Українцям не дає спокою різке подорожчання цибулі та капусти. А оскільки сміх – це найкращий засіб від стресу, користувачі мережі створюють і поширюють кумедні меми з овочами.

Ціни на одні з найпопулярніших овочів в Україні – цибулю і капусту, стрімко зростають. У мережі поширюються меми, які висміюють небачене подорожчання таких необхідних для раціону українців продуктів.

І ще: Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок: кумедні фото

Так, ціна на цибулю підскочила вже до близько 40 гривень, а кілограм білокачанної капусти нині обходиться у 30-40 гривень. Якщо без капусти ще можна обійтися день-другий, то цибуля – це обов'язкова складова перших і багатьох других страв традиційної української кухні.

Представляємо добірку кумедних мемів про овочі, які українці активно поширюють в мережі:

Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів - фото 326317

Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів - фото 326319

Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів - фото 326320

Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів - фото 326321

Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів - фото 326322

Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів - фото 326323

Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів - фото 326324

Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів - фото 326325

Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів - фото 326329
Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів - фото 326353
Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів - фото 326352
Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів - фото 326354

Читайте також: Якого кольору взуття: у мережі обговорюють нову ілюзію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Шиканемо, Ігри патріотів і Форт Буаяр: ностальгійна добірка улюблених передач 2000-х
  • 03 травня, 16:03
  • 706
Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 квітня, 14:15
  • 676
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 345
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл