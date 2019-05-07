Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів

Українцям не дає спокою різке подорожчання цибулі та капусти. А оскільки сміх – це найкращий засіб від стресу, користувачі мережі створюють і поширюють кумедні меми з овочами.

Ціни на одні з найпопулярніших овочів в Україні – цибулю і капусту, стрімко зростають. У мережі поширюються меми, які висміюють небачене подорожчання таких необхідних для раціону українців продуктів.

І ще: Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок: кумедні фото

Так, ціна на цибулю підскочила вже до близько 40 гривень, а кілограм білокачанної капусти нині обходиться у 30-40 гривень. Якщо без капусти ще можна обійтися день-другий, то цибуля – це обов'язкова складова перших і багатьох других страв традиційної української кухні.

Представляємо добірку кумедних мемів про овочі, які українці активно поширюють в мережі:

Читайте також: Якого кольору взуття: у мережі обговорюють нову ілюзію