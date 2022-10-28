Яблуники або сирники з яблуками: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома сирники з яблуками. Смакує такий оригінальний варіант знайомої всім страви просто чудово!

Володимир Ярославський закликає приготувати та скуштувати особливі сирники з яблуками. Також кухар зізнається, що він обожнює сирники на сніданок, а цей особливий рецепт не просто смачний, а й змусить вас подивитися по-новому на знайому страву.

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Яблука можете обирати на свій смак, але беріть такі, які не дуже швидко темніють. Цукор і спеції використовуйте на свій смак. Готування під кришкою більш енергоефективне, ніж з духовкою", – коментує кухар.

Інгредієнти на сирники з яблуками:

300 г домашнього сиру

2 яблука сорту Голден

1 маленьке яйце

2 столові ложки борошна (35-40 г)

30 г цукру

Дрібка кориці

Олія для смаження

Рецепт сирників з яблуками:

Домашній сир дуже сильно відтисніть від сироватки. Яблука очистьте від шкірки й наріжте дрібно. Змішайте сир, яблуко, цукор, борошно, корицю і яйця. Сформуйте "ковбаску" і з неї наріжте "шайбами" сирники. Далі трохи обваляйте їх у борошні й сформуйте однакові сирники. Обсмажте на маленькому вогні під кришкою у 2 прийоми. Перегортайте: перший раз з кожного боку до появи скориночки, другий раз трохи менше по часу, також з обох боків, щоб в середині все прогрілося.

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