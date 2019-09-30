Яблуко засвітиться: iPhone 2020 року отримає нову функцію

Згідно з новим патентом Apple, майбутні iPhone зможуть використовувати логотип Apple як індикатор сповіщень. Цікаво, що в MacBook минулих років вже були подібні логотипи на кришці, але від цього рішення відмовилися з оновленням MacBook Pro 2016 року.

Новий патент призначений для "електронних пристроїв з регульованою обробкою". По суті, це означає наявність додаткових шарів у верхній частині корпусу телефону, якими може керувати операційна система.

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У подробицях патенту є згадки про надходження нових повідомлень або оповіщення календаря, які можуть змінити зовнішній вигляд різних частин корпусу. Ці прикраси також можуть бути використані для зворотного зв'язку з камерою.

У заявці йдеться, що остаточне застосування технології "може вмикати логотип", що передбачає наявність певного динамічного логотипа Apple на наступній партії iPhone. Це насправді слух, який ходив протягом багатьох років.

Водночас, це всього лише патентна заявка: технологічні компанії весь час подають ці заявки, і вони не завжди закінчують тим, що представлені в реальних продуктах. З усім тим, це один із способів, яким Apple може спробувати змінити зовнішній вигляд своїх смартфонів 2020 року.

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