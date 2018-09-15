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Яблуко чи Груша: жінок з цим типом фігури вважають здоровішими
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Дослідження вчених зі США завершилося вердиктом про те, що жінки з фігурою "груша" є більш здоровими та захищеними від впливу небезпечних для організму чинників, ніж їх однолітки з фігурою "яблуко".
Ця думка ґрунтується на результатах експерименту, проведеного в стінах Каліфорнійського університету в Ріверсайді.
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Деталі цього дослідження опублікував журнал Frontiers in Immunology. Його автори експериментували з гризунами, які отримували їжу з високою концентрацією жирів. Вчені стежили за тим, як зміни в організмі тестових тварин відбувалися через постійний доступ до жирної їжі, приділяючи при цьому особливу увагу тому, яким способом здійснювалося відкладання жиру у товстіючих тварин.
Фахівці встановили, що на тлі жирної дієти у самців мишей знижувався рівень тестостерону, водночас у самок подібних гормональних змін не відбувалося. Вчені вважають, що у випадку з самками вони зіткнулися з "захистом, заснованим на яєчниковому естрогені".
Як співвідносяться результати експерименту на мишах зі здоров'ям людини? На думку дослідників, отримані ними дані свідчать про те, що жінки більшою мірою захищені від негативних наслідків ожиріння, ніж чоловіки, оскільки у представниць прекрасної половини людства жир часто накопичується не в області талії та живота, а нижче, на сідницях і стегнах.
"В огрядних жінок виникають проблеми із зачаттям, але в цілому вони більш захищені, якщо жирові відкладення не накопичуються в області талії. При скупченні жиру на талії розвивається метаболічний синдром, несприйнятливість до інсуліну та діабет другого типу. У чоловіків з подібним типом ожиріння відзначаються низьке лібідо, дефіцит енергії і зменшення м'язової сили", – розповіли автори роботи.
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