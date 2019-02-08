Яблука-примари: у мережі показали дивовижний феномен

6 лютого Ендрю Сітсіма надіслав фотографії заледенілих порожніх "яблук" виданню WoodTV. Він зробив знімки, поки обрізав гілки з фруктових дерев.

Ендрю пояснює явище так: після дощу на гниючих плодах утворилася тверда оболонка. Температура виявилася ідеальною – надто холодною, щоб лід не розтанув, але досить теплою, щоб яблука перетворилися у гниль, а м'якоть витекла знизу.

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