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Яблука-примари: у мережі показали дивовижний феномен

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У мережі з'явилися знімки порожніх "яблук" - фото 1
У мережі з'явилися знімки порожніх "яблук" / woodtv

6 лютого Ендрю Сітсіма надіслав фотографії заледенілих порожніх "яблук" виданню WoodTV. Він зробив знімки, поки обрізав гілки з фруктових дерев.

Ендрю пояснює явище так: після дощу на гниючих плодах утворилася тверда оболонка. Температура виявилася ідеальною – надто холодною, щоб лід не розтанув, але досить теплою, щоб яблука перетворилися у гниль, а м'якоть витекла знизу.

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Яблука-примари: у мережі показали дивовижний феномен - фото 306295

Яблука-примари: у мережі показали дивовижний феномен - фото 306296

Яблука-примари: у мережі показали дивовижний феномен - фото 306297

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Джерело: woodtv
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