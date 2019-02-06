Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото

Ніхто не може зрозуміти, що це за істоти / maximum.fm

Найстрашнішим, що Тім Клерк із Нової Зеландії, очікував побачити на кухні своєї матері, були таргани або цвіль. А от виявив він щось зовсім інше.

Коли мама покликала Тіма на кухню, той, мабуть, сподівався отримати щось смачненьке.

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Але, на жаль, після побаченого їсти йому точно перехотілося. На підлозі кухні валялися дивні істоти, і деякі з них ще ворушилися. У Тіма не вийшло їх впізнати, тому він зняв все на відео і виклав у Фейсбуці, сподіваючись на думки фоловерів і друзів.

Істоти схожі на черв'яків

Ніхто не може зрозуміти, що це за істоти

Однак користувачі соцмережі теж мало чим змогли допомогти. У істот були витягнуті тіла і довгі хвости, і як люди не ламали голову, ніхто не міг пригадати нічого схожого. Більш того, істот не змогли впізнати навіть вчені. Науковці вирішили, що відео несправжнє, хоча незалежний експерт заявив, що ці істоти цілком можуть бути новим видом черв'яків.

А що думаєте ви?

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