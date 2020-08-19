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Яблучний Спас 2020: що можна і не можна робити у Преображення Господнє
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Преображення Господнє або Яблучний Спас у 2020 році випадає на 19 серпня. Вважається, що сьогодні осінь поступово приходить на заміну літу. Що потрібно робити та що не можна у цей день – читайте далі.
Преображення Господнє – велике християнське свято, яке щороку відзначають 19 серпня. Сьогодні віряни святять кошики з яблуками та іншими плоди нового врожаю, тому у народі свято отримало назву Яблучний Спас. До такої дати є свої правила, тому важливо знати, чим можна займатись, а які справи краще перенести, щоб удача супроводжувала аж до кінця осені.
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Що можна робити у Яблучний Спас:
- Відвідувати богослужіння і святити фрукти та овочі;
- Займатись садівництвом та доглядати за городом;
- Готувати страви з яблук та інших смаколиків з нового врожаю;
- Пригощати посвяченими фруктами друзів та знайомих;
- Загадати бажання, коли їсте перший шматочок посвяченого яблука;
- Пом'янути всім померлих у молитві;
- Радіти життю та допомагати всіх, хто просить про поміч.
Що не можна робити на Преображення Господнє:
- Не можна їсти яблука до того, як їх посвятять;
- Не можна лаятись, сваритись та конфліктувати;
- Не можна вбивати та проганяти комах;
- Не можна прибирати вдома;
- Не можна тримати старі та поламані речі у домівці;
- Не можна шити, адже це може принести сумну вдачу;
- Не можна бажати комусь (і собі) щось погане;
- Не можна відпочивати та водоймах та купатись;
- Не можна вживати жирні продукти, а також їжу тваринного походження.
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