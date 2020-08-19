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Яблучний Спас 2020: що можна і не можна робити у Преображення Господнє

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Що можна і не можна робити у Яблучний Спас - фото 1
Що можна і не можна робити у Яблучний Спас

Преображення Господнє або Яблучний Спас у 2020 році випадає на 19 серпня. Вважається, що сьогодні осінь поступово приходить на заміну літу. Що потрібно робити та що не можна у цей день – читайте далі.

Преображення Господнє – велике християнське свято, яке щороку відзначають 19 серпня. Сьогодні віряни святять кошики з яблуками та іншими плоди нового врожаю, тому у народі свято отримало назву Яблучний Спас. До такої дати є свої правила, тому важливо знати, чим можна займатись, а які справи краще перенести, щоб удача супроводжувала аж до кінця осені.

До теми: Привітання з Яблучним Спасом 2020: найкращі вітання на другого Спаса

Що можна робити у Яблучний Спас:

  • Відвідувати богослужіння і святити фрукти та овочі;
  • Займатись садівництвом та доглядати за городом;
  • Готувати страви з яблук та інших смаколиків з нового врожаю;
  • Пригощати посвяченими фруктами друзів та знайомих;
  • Загадати бажання, коли їсте перший шматочок посвяченого яблука;
  • Пом'янути всім померлих у молитві;
  • Радіти життю та допомагати всіх, хто просить про поміч.
Традиції Яблучного Спаса - фото 420821
Традиції Яблучного Спаса

Що не можна робити на Преображення Господнє:

  • Не можна їсти яблука до того, як їх посвятять;
  • Не можна лаятись, сваритись та конфліктувати;
  • Не можна вбивати та проганяти комах;
  • Не можна прибирати вдома;
  • Не можна тримати старі та поламані речі у домівці;
  • Не можна шити, адже це може принести сумну вдачу;
  • Не можна бажати комусь (і собі) щось погане;
  • Не можна відпочивати та водоймах та купатись;
  • Не можна вживати жирні продукти, а також їжу тваринного походження.
Заборони на Яблучний Спас - фото 420820
Заборони на Яблучний Спас

Читайте також: 19 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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