Яблучний Спас 2020: що можна і не можна робити у Преображення Господнє

Що можна і не можна робити у Яблучний Спас

Преображення Господнє або Яблучний Спас у 2020 році випадає на 19 серпня. Вважається, що сьогодні осінь поступово приходить на заміну літу. Що потрібно робити та що не можна у цей день – читайте далі.

Преображення Господнє – велике християнське свято, яке щороку відзначають 19 серпня. Сьогодні віряни святять кошики з яблуками та іншими плоди нового врожаю, тому у народі свято отримало назву Яблучний Спас. До такої дати є свої правила, тому важливо знати, чим можна займатись, а які справи краще перенести, щоб удача супроводжувала аж до кінця осені.

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Що можна робити у Яблучний Спас:

Відвідувати богослужіння і святити фрукти та овочі;

Займатись садівництвом та доглядати за городом;

Готувати страви з яблук та інших смаколиків з нового врожаю;

Пригощати посвяченими фруктами друзів та знайомих;

Загадати бажання, коли їсте перший шматочок посвяченого яблука;

Пом'янути всім померлих у молитві;

Радіти життю та допомагати всіх, хто просить про поміч.

Традиції Яблучного Спаса

Що не можна робити на Преображення Господнє:

Не можна їсти яблука до того, як їх посвятять;

Не можна лаятись, сваритись та конфліктувати;

Не можна вбивати та проганяти комах;

Не можна прибирати вдома;

Не можна тримати старі та поламані речі у домівці;

Не можна шити, адже це може принести сумну вдачу;

Не можна бажати комусь (і собі) щось погане;

Не можна відпочивати та водоймах та купатись;

Не можна вживати жирні продукти, а також їжу тваринного походження.

Заборони на Яблучний Спас

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