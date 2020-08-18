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19 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 серпня, віряни відзначають Преображення Господнє або Яблучний Спас, а у світі святкують День фотографії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучний Спас. Це одна із найбіліших християнських свят. Вважалось, що сьогодні зустрічають осінь та готуються до прощання з літом.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 19 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Лев, Спас, Людвіг та Феоктист. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День пасічника в Україні
- Всесвітній день фотографії
- Всесвітній день гуманітарної допомоги
- Національний день авіації в США
- Національний день м'якого морозива, День картоплі, Національний день гарячої та гострої їжі в США
- 1839 — уряд Королівства Франція, який викупив патент Луї Дагера на створення відбитків, назвав дареготипію "подарунком світу". Саме тому фотографія стала загальнодоступною технологією.
- 1914 — виник керівний орган Українських Січових Стрільців — Українська бойова управа.
- 1919 — 1-й корпус Української Галицької Армії, упродовж наступу на Київ зумів здобути Бердичів.
- 1943 — Президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписали таємну угоду про співробітництво задля створення атомної бомби.
- 1945 — Президія Верховної Ради СРСР ратифікувала Статут ООН.
- 1960 — пройшов перший політ у космос живих істот, а саме двох собак Білки і Стрілки на кораблі "Супутник-5".
- 1982 — відбувся запуск космічного корабля "Союз Т-7", у складі екіпажу якого українець — Л. Попов.
- 1989 — у Хмельницькому відкрили пам'ятник у пам'ять жертв репресій 1930—1940-х і початку 1950-х років
- 1992 — в Києві почав працювати I Всесвітній форум українців.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 СЕРПНЯ
- 232 — Марк Анній Флоріан, римський імператор.
- 1631 — Джон Драйден, англійський поет, драматург, критик, байкар
- 1780 — П'єр-Жан Беранже, французький поет-демократ.
- 1871 — Орвелл Райт, один з братів Райтів, які винайшли аероплан.
- 1883 — Габріель (Коко) Шанель, знаменита французька модельєрка, засновниця модного "Дому Шанель" в Парижі
- 1924 — Віллард Бойл, американський фізик канадського походження, лауреат Нобелівської премії з фізики за 2009 "за розробку оптичних напівпровідникових сенсорів"
- 1930 — Френк Маккурт, американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії (Прах Анджели)
- 1945 — Ієн Гіллан, англійський музикант і співак, який був вокалістом таких легендарних гуртів як Deep Purple, Black Sabbath та Gillan.
- 1946 — Вільям Джефферсон "Білл" Клінтон, 42-й президент США.
- 1951 — Джон Дікон, англійський музикант, найбільш відомий як бас-гітарист рок-гурту "Queen". Він також написав кілька хітів, серед яких You're My Best Friend, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free" та інші.
- 1965 — Марія де Медейруш, португальська актриса (Кримінальне чтиво, Божественна комедія).
- 1969 — Меттью Ленгфорд Перрі, американо-канадський актор, найбільш відомий за роллю Чендлера у серіалі "Друзі"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні день сонячний у сухий, то такою буде і наступна осінь;
- Вологий та хмарний день – така ж і осінь у новому році;
- Ясна погода до морозної і снігової зими;
- Якщо птахи літають високо у небі, то найближчі дні будуть сонячними.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись домашньою роботою, окрім садівництва і приготування їжі;
- Не можна шити, в'язати і займатись ремонтом;
- Не можна проганяти комах та убивати їх;
- Не можна лаятись та гучно розмовляти;
- Не можна бажати комусь зла.
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