19 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 серпня, віряни відзначають Преображення Господнє або Яблучний Спас, а у світі святкують День фотографії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучний Спас. Це одна із найбіліших християнських свят. Вважалось, що сьогодні зустрічають осінь та готуються до прощання з літом.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 19 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Лев, Спас, Людвіг та Феоктист. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День пасічника в Україні

Всесвітній день фотографії

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Національний день авіації в США

Національний день м'якого морозива, День картоплі, Національний день гарячої та гострої їжі в США

1839 — уряд Королівства Франція, який викупив патент Луї Дагера на створення відбитків, назвав дареготипію "подарунком світу". Саме тому фотографія стала загальнодоступною технологією.

1914 — виник керівний орган Українських Січових Стрільців — Українська бойова управа.

1919 — 1-й корпус Української Галицької Армії, упродовж наступу на Київ зумів здобути Бердичів.

1943 — Президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписали таємну угоду про співробітництво задля створення атомної бомби.

1945 — Президія Верховної Ради СРСР ратифікувала Статут ООН.

1960 — пройшов перший політ у космос живих істот, а саме двох собак Білки і Стрілки на кораблі "Супутник-5".

1982 — відбувся запуск космічного корабля "Союз Т-7", у складі екіпажу якого українець — Л. Попов.

1989 — у Хмельницькому відкрили пам'ятник у пам'ять жертв репресій 1930—1940-х і початку 1950-х років

1992 — в Києві почав працювати I Всесвітній форум українців.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 СЕРПНЯ

232 — Марк Анній Флоріан, римський імператор.

1631 — Джон Драйден, англійський поет, драматург, критик, байкар

1780 — П'єр-Жан Беранже, французький поет-демократ.

1871 — Орвелл Райт, один з братів Райтів, які винайшли аероплан.

1883 — Габріель (Коко) Шанель, знаменита французька модельєрка, засновниця модного "Дому Шанель" в Парижі

1924 — Віллард Бойл, американський фізик канадського походження, лауреат Нобелівської премії з фізики за 2009 "за розробку оптичних напівпровідникових сенсорів"

1930 — Френк Маккурт, американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії (Прах Анджели)

1945 — Ієн Гіллан, англійський музикант і співак, який був вокалістом таких легендарних гуртів як Deep Purple, Black Sabbath та Gillan.

1946 — Вільям Джефферсон "Білл" Клінтон, 42-й президент США.

1951 — Джон Дікон, англійський музикант, найбільш відомий як бас-гітарист рок-гурту "Queen". Він також написав кілька хітів, серед яких You're My Best Friend, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free" та інші.

1965 — Марія де Медейруш, португальська актриса (Кримінальне чтиво, Божественна комедія).

1969 — Меттью Ленгфорд Перрі, американо-канадський актор, найбільш відомий за роллю Чендлера у серіалі "Друзі"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні день сонячний у сухий, то такою буде і наступна осінь;

Вологий та хмарний день – така ж і осінь у новому році;

Ясна погода до морозної і снігової зими;

Якщо птахи літають високо у небі, то найближчі дні будуть сонячними.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна займатись домашньою роботою, окрім садівництва і приготування їжі;

Не можна шити, в'язати і займатись ремонтом;

Не можна проганяти комах та убивати їх;

Не можна лаятись та гучно розмовляти;

Не можна бажати комусь зла.

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